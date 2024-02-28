Амбарный долгоносик – угроза урожаю

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

Амбарный долгоносик известен уже не одно тысячелетие. В зерне, найденном археологами в египетских гробницах были обнаружены имаго этого жесткокрылого. Амбарный долгоносик – один из основных и самых опасных вредителей зерновых культур.

Насекомые небольшого размера имеют окраску от светло-коричневого до почти чёрного цвета в зависимости от возраста и характеризуются узким длинным туловищем и наличием крыльев. Размер жука – 3-4 мм. К полетам такое насекомое не приспособлено. Но это не мешает ему перемещаться на значительные расстояния с партиями зерна на судах, с железнодорожными составами и автомобилями, с семенами, оборудованием для сушки и очистки зерна.

Взрослые особи имеют голову с хоботком, за что насекомое получило второе название – зерновой слоник. Цикличность превращения амбарного долгоносика полная. Периодичность и интенсивность развития насекомых сильно зависят от внешних условий. Наиболее благоприятные условия для развития амбарного долгоносика – температура 23-26° C, влажность в помещении 75-95 % и влажность зерна 14-16 %. Каждая самка откладывает от 100 до 300 яиц, прогрызая зерно и помещая их внутрь. Личинки не способны передвигаться, и питаются внутренним содержимым зерна. Развитие полного цикла занимает 1-3 месяца, а продолжительность всего жизненного цикла – до года. За год насекомые могут дать до 3 поколений. Как правило, насекомые всех возрастов зимуют внутри зёрен, но зачастую имаго находят укрытие на зиму в помещениях (выбоины в полу и стенах, межшовное пространство и т.д.).

Зерно засоряется продуктами жизнедеятельности насекомых и отмершими насекомыми. Определить повреждённое зерно в складах не так просто. После откладывания яиц самки заклеивают отверстия в зёрнах. Однако повреждённые зёрна становятся легче и тусклее здоровых, а при промывании всплывают.

Повреждённое зерно становится непригодным для употребления в пищу и корма животным. Продукты такого зерна могут вызвать отравления.

Амбарный долгоносик поражает пшеницу, ячмень, рожь, гречиху, просо, овёс, кукурузу, рис. Кроме того, вредитель не оставляет без внимания крупы, макароны и муку. Зерновой слоник способен уничтожить до 30 % запасов зерна.

Есть и еще одна опасность, которую несут вредители. Амбарные долгоносики являются переносчиками головни, бактерий и грибков.

На что стоит обратить внимание, чтобы не допустить загрязнение урожая или продукции амбарным долгоносиком: закладывать на хранение только сухое и чистое зерно; соблюдать условия хранения и постоянный контроль запасов (температура хранения зерна не должна превышать 10° C, а влажность не более – 12%; в помещениях, предполагаемых для хранения зерна, не реже одного раза в год следует проводить профилактическую обработку препаратами (например, инсектицидами), разрешенными к применению на территории РФ.

Соблюдение правил хранения зерна поможет не допустить заражения вредителями и заболеваниями. Сушка и очистка урожая позволят не только сохранить зерно, но и увеличить его стоимость за счёт повышения качестваОбращаем внимание хозяйствующих субъектов, что только соблюдение обязательных требований к хранению зерна и проведение исследований на все показатели (в том числе на качество и безопасность) увеличивает вероятность использования качественного зерна на кормовые и пищевые цели.

За консультацией и подробной информацией следует обратиться в Управление по адресам: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, стр. 1; 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А. Телефоны для справок – (3902) 24-44-85, (3842) 34-99-15, (39422) 5-64-02.