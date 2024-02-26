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Благодаря вмешательству прокурора восстановлены социальные права гражданина, имеющего ограниченные возможности здоровья

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Новокузнецка по обращению местного жителя провела проверку соблюдения его прав на обеспечение техническими средствами реабилитации.

В ходе проверки установлено, что заявитель является инвалидом I группы и индивидуальной программой реабилитации подлежит обеспечению техническими средствами реабилитации, в том числе поручнями для самоподнимания и креслом-стулом с санитарным оснащением. Однако они не были ему предоставлены. 

Прокурор района в защиту прав заявителя обратился в суд с исковыми требованиями обязать Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу обеспечить инвалида необходимыми средствами реабилитации и компенсировать причиненный моральный вред.

Судом иск прокурора удовлетворен. Ответчик обязан обеспечить гражданина техническими средствами, а также выплатить компенсацию причиненного морального вреда в сумме 10 тыс. рублей.

 Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокурора района.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/02/2024
Общество
Новокузнецк
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