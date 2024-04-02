Более 2,4 тысячи жителей Кузбасса получили технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов

Обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение и пенсионными выплатами обсудили управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук, руководитель Кемеровского филиала фонда «Защитники Отечества» Лариса Конышева, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Ольга Гаврилюк, а также представители законодательной и исполнительной власти, областного филиала фонда «Защитники Отечества», прокуратуры, местных отделений общественных организаций инвалидов и чернобыльцев на тематическом круглом столе, который прошел в региональном Отделении Социального фонда России.

С докладом о пенсионном обеспечении граждан с инвалидностью в области выступила Лариса Карчина, заместитель начальника управления установления пенсий ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу. Она напомнила, что в 2024 году вступили в силу изменения в законодательстве, благодаря которым выплата по уходу за ребенком с инвалидностью сохраняется при выходе на работу на условиях неполного рабочего времени.

«В 2023 году Отделение фонда приобрело для граждан с инвалидностью 3422 путевки в санатории, в том числе 851 путевку — для детей. На 2024 год заключены контракты на санаторно-курортное лечение с 9 здравницами, 7 из них находятся в Кузбассе и 2 в Крыму и Алтайском крае», — добавила начальник управления реализации социальных программ ОСФР Любовь Богданова.

Об электронном сертификате как способе получения технических средств реабилитации рассказал заместитель управляющего региональным Отделением фонда Михаил Окунев. Он отметил, что в 2023 году было активировано в 6 раз больше электронных сертификатов, чем в 2022-м. Все чаще граждане выбирают электронный сертификат, как наиболее удобный и быстрый способ обеспечения ТСР. Кузбассовцы приобретают с помощью электронного сертификата протезно-ортопедические изделия (протезы, ортезы, ортопедическую обувь), кресла-коляски, а также трости, костыли, ходунки. При этом в 2024 году участникам специальной военной операции электронный сертификат на обеспечение ТСР формируется проактивно. По итогам прошлого года 23 534 жителя Кузбасса были обеспечены 8 миллионами технических средств реабилитации.

«Оперативное оказание мер социальной поддержки гражданам — ключевая задача нашего Отделения. В этой связи очень важно четкое и оперативное взаимодействие всех ведомств, всех структур, которые призваны помочь нашим согражданам в разных жизненных обстоятельствах», — подводя итоги, заключила Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР