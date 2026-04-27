Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Более 770 тонн продовольственного ячменя отгружено из Кузбасса в Краснодарский край под контролем Россельхознадзора

21 апреля 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии ячменя продовольственного, выращенного на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенного для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в город Туапсе Краснодарского края.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки 21 апреля 2026 года сельхозтоваропроизводителю были оформлены 11 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 770,6 т.

kuzbassnews.ru
27/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus