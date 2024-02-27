День защитника Отечества отметили в Тяжинском округе

В библиотеке имени Н. И. Масалова для студентов Тяжинского агропромышленного техникума состоялся час мужества. Ребята познакомились с историей возникновения праздника, поговорили о Вооруженных Силах РФ и военных специальностях. Участник боевых действий в Афганистане, ветеран военно-воздушных сил России Сергей Иванович Щербаков рассказал студентам о боевых операциях, о чести и мужестве бойцов ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся концерт «Великой России защитник». В программе, посвящённой Дню защитника Отечества выступили участники художественной самодеятельности Тяжинского муниципального округа. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в поддержку участников специальной военной операции.

В Тяжинской детской школе искусств № 31 прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В концертной программе приняли участие солисты-инструменталисты, солисты-вокалисты, дуэт балалаечников, фольклорные ансамбли. В концерте прозвучали классические произведения, русские народные песни и их обработки, а также тематические номера.

В рамках Всероссийской акции «Защитники Первых» в Тисульской средней школе организовали встречи с людьми, имеющими опыт военной службы. Из вещей защитников ребята собрали «армейский чемодан» и презентовали предметы быта и досуга военнослужащих на школьной выставке.

Учащиеся Тяжинской средней школы №1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова поддержали Всероссийскую акцию «Армейский чемоданчик», посвящённую Дню защитника Отечества. Ребята принесли множество памятных вещей, предметов армейской жизни своих дедов, отцов и братьев, отдавших долг Родине. Рассказали истории защитников Отечества и продемонстрировали предметы быта, связанные со срочной или профессиональной воинской службой.

В Новоподзорновском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошла семейная конкурсная программа «Мой папа и я – большие друзья». В игровой форме родители и их дети продемонстрировали силу, ловкость, смекалку и чувство юмора в конкурсах «Строевая подготовка», «Подъем», «Бой на выживание», «Полоса препятствий».

В Итатском городском Доме культуры состоялась конкурсная программа «Тяжело в учении, легко в бою» для учащихся первых классов Итатской средней школы. Работники Валерьяновского сельского Дома культуры и библиотеки провели конкурсно-игровую программу под названием «Стоит на страже родины солдат». В Нововосточном сельском Доме культуры прошла игровая программа для пап и детей «Курс молодого бойца».

Конкурсная программа «Один день из армейской жизни» прошла в Новоподзорновском сельском Доме культуры, молодежная конкурсно-игровая программа «Буду Родине служить и Отчизной дорожить» – в Ступишинском сельском Доме культуры, конкурсная программа «Ты будущий солдат» – в Малопичугинском сельском Доме культуры.

В Новопокровском сельском Доме культуры прошла выставка детского рисунка «Стоит на страже Родины солдат». В Тяжино-Вершинском сельском Доме культуры открылась выставка аппликации «Подарок для папы». В Преображенском сельском Доме культуры состоялся мастер-класс по изготовлению сувенирных «фуражек» к 23 февраля. Итатский городской Дом культуры представил онлайн мастер-класс Виктории Корягиной по изготовлению подарка для папы «Настоящему защитнику». В Бороковском секторе Акимо-Анненского сельского Дома культуры, Георгиевском секторе Даниловского СДК, Новопреображенском секторе Староурюпского сельского Дома культуры, Октябрьском, Тяжино-Вершинском и Даниловском СДК для детей прошли мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток.