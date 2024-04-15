Экспорт зерновой продукции из Кузбасса в первом квартале вырос на 33,5 %

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 42,1 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. Экспорт зерновой продукции из Кузбасса с начала года вырос на 33,5 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Главный импортер Республика Беларусь, на сегодняшний день в Республику отправлено 16,3 тыс. тонн семян рапса продовольственного(38,7 %).

Другой важный импортер - Китайская Народная Республика, куда экспорт составил 14,8 тыс. т зерна и продуктов его переработки (35 %). Основные виды продукции: зерно ячменя – 6,4 тыс. т, горох – 3 тыс.т, мука пшеничная – 2,7 тыс. т, семена рапса для промышленной переработки– 2 тыс. т, зерно овса – 0,5 тыс. т.

Третье место по объему экспорта у Республики Казахстан - 5,9 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки (14 %). Основные поставки пришлись на зерно пшеницы – 2,45 тыс. т, отруби (пшеничные) – 1,9 тыс. т, семена рапса для промышленной переработки – 1,47 тыс. т, крупа манная 0,07 тыс. тонн.

Кроме этого экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны.

В Монголию отправлены отруби пшеничные – 3,13 тыс. т. В Польшу - семена льна продовольственные – 0,35 тыс. т. В Литву – жмых 0,32 тыс.тонн. В Киргизию зерно пшеницы – 0,63 тыс. т, крупа манная – 0,028 тыс. тонн и мука пшеничная – 0,051 тыс. т. Мука пшеничная также вывезена в КНДР– 0,53 тыс. т. и Республику Азербайджан – 0,13 тыс. т

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 1025 фитосанитарных сертификатов.