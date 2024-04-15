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Экспорт жмыха соевого кормового в Республику Литва

С начала 2024 года из Кемеровской области - Кузбасса железнодорожным транспортом экспортирован  жмых соевый кормовой в Республику Литва  через Республику Беларусь в количестве 390 тонн.

Погрузка вагонов осуществлялась на станции Юрга I, Западно-Сибирской ЖД с соблюдением температурного режима внутри вагонов, проведением идентификации продукции согласно транспортной маркировке на биг-бэгах сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

Продукция выпущена в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарный сертификат формы № 5b) с отметкой «Выпуск разрешен». Лабораторные исследования жмыха соевого кормового проведены в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
15/04/2024
Общество
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