Фестиваль «ГрелкаФест» в Шерегеше пройдет с 12 по 21 апреля

XI фестиваль солнцекатания «Грелка» стартует в КуZбассе 12-го и завершится 21 апреля. Для гостей запланированы «Аэрокосмический», «Карнавальный», «Свадебный», «Семейный» и другие виды спусков. Об этом на пресс-конференции журналистам и блогерам рассказали организаторы.



«СТК «Шерегеш» - крупнейший курорт Сибири и один из самых популярных горнолыжных курортов России. На его территории активно реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Строятся объекты обеспечивающей инфраструктуры и автомобильные дороги. В январе была принята Стратегия развития СТК «Шерегеш» до 2035 года, которая предполагает 172 млрд рублей инвестиций в развитие СТК как центра въездного и внутреннего туризма и обеспечение функционирования горнолыжного комплекса как курорта круглогодичного цикла. 2024 год Президент России объявил Годом Семьи. Наша основная задача – поддержать поручение Президента, расширяя программу существующих мероприятий и создавая новые. Горнолыжный курорт «Шерегеш» имеет все необходимое, чтобы обеспечить гостям комфортный и доступный отдых всей семьей» – отметила министр туризма КуZбасса Елена Латышенко.



Организаторы представили концепцию фестиваля, основанную на трех «десятках»: 10 спусков, 10 open-air концертов, 10 вечеринок. В программе появились три новых спуска: «Семейный», ретро в стиле «Лихих 90-х» и «Аэрокосмический».



«В этом году мы поставили перед собой амбициозную задачу не просто сделать фестиваль, а создать целый парк горнолыжных развлечений на 10 дней. Гостей ждет насыщенная программа в течение всего дня, каждый вечер — концерты и вечеринки. Кстати, имена первых трех хедлайнеров уже известны: 20 апреля — Feduk, 19 апреля — Aнтоха МС, 13 апреля — Cream soda, они в беседе с организаторами признались, что давно мечтали спеть для гостей фестиваля», — отметил директор креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин.



Фестиваль стартует в День космонавтики, 12 апреля, его откроет «Аэрокосмический спуск». Участников ждут на «космических» бордах, «внеземных» лыжах, в костюмах пришельцев из космоса. В рамках международного чемпионата по парашютным видам спорта в секторе А состоятся показательные прыжки с парашютом. 13 апреля гости могут придумать самый яркий и креативный костюм — пройдет «Карнавальный спуск». 14 апреля состоится «Свадебный спуск» для женихов и невест, а также для всех, кто уже отпраздновал свадьбу и хочет обкатать свадебные наряды. На склоне горы Зеленая планируется настоящая выездная регистрация для тех, кто до 14 марта подал заявление в таштагольский ЗАГС.

«Справедливо сказать, что для курорта «ГрелкаФест» — как второй Новый год. Это всегда красочное, очень радостное мероприятие, такое же популярное событие, которое проходит по-семейному дружно и имеет свои традиции празднования. Фестиваль закрывает зимний сезон и дает старт новому, а в Шерегеше границы зимы и лета очень тонки. Кто бывает у нас, тот знает, что зимой солнце здесь уже по-весеннему пригревает», — сказал руководитель «Дирекции курорта Шерегеш» Алексей Стоянов.



На фестиваль «ГрелкаФест» приедут гости не только из России, но и из Казахстана, Республики Беларусь и других стран СНГ. Напомним, в прошлом году фестиваль посетили более 35 тысяч гостей.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса