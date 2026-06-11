Физическая активность — ключ к здоровью и долголетию

Физическая активность – это любое движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии сверх уровня покоя. Научные исследования показали, что физическая активность сильнее влияет на скорость старения, чем генетика. Как рассказала Валентина Карпова, заведующая отелом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, недостаток физической активности (гиподинамия) -серьёзная проблема современного образа жизни. Она повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, некоторых видов рака, а также ухудшает когнитивные функции, сон и психическое здоровье.

Лучший способ восстановить себя и притормозить старение - физкультура. Чтобы оставаться молодым и энергичным, нет нужды бегать ультрамарафоны и проводить по три часа в день в тренажёрном зале. Любая активность будет полезна, главное регулярность. Следует выработать привычку быть активным хотя бы 30 минут в день в максимальное число дней недели. Норма умеренной физической активности для здоровья – 150-300 минут в неделю. Это может быть ходьба, тренировки дома или в фитнес-центре, танцы, плавание и т. п.

Кардиотренировки, правильное питание и другие методы делают нас моложе, но этого недостаточно. Очень важны силовые тренировки, которые помогают остановить потерю мышечной массы, снизить ожирение и ускорить метаболизм. Мышцы тесно связаны с нашим здоровьем и долголетием. Без силовых тренировок после 30 лет мышцы начинают ослабевать, и их постепенно замещает жировая ткань. В результате митохондрии становятся все менее активными, а организму не хватает сил, чтобы бороться с болезнями и воспалением.

Физическая активность - не просто способ поддержания формы, но и фундаментальный элемент здорового образа жизни. Регулярные нагрузки позволяют задержать развитие 40 видов хронических заболеваний, предотвратить снижение когнитивных функций, преодолеть депрессию и помочь жить дольше. Важно сделать физическую активность частью повседневного образа жизни, учитывая индивидуальные особенности и состояние здоровья. При наличии хронических заболеваний или противопоказаний перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом.

Фото предоставлено КЦОЗиМП