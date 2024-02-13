Гастроли цирка

В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса поступило уведомление о проведение гастролей Росгосцирка с программой «Вместе целая страна» с 08 марта 2024 г по 14 апреля 2024 г в городе Новокузнецке на территории ФКП «Росгосцирк» «Новокузнецкий государственный цирк».

Гастролирующая организация состоит в реестре учреждений для проведения культурно-зрелищных мероприятий добросовестно получивших лицензию Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, которая с 1 января 2022 года является обязательной для проведения подобной предпринимательской деятельности.