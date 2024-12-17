ГИБДД Новокузнецка ищет очевидцев ДТП

ГИБДД Новокузнецка просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 02 декабря 2024г. около 20 часов 10 минут в районе дома №3 по проспекту Шахтеров. В ДТП участвовали автомобили «Ford Kuga» и «Lexus LS 600».

Госавтоинспекция Новокузнецка просит очевидцев ДТП, а также обращается к другим к автолюбителям, которые в это время могли стать очевидцами происшествия, или момент столкновения мог попасть в объектив видеорегистратора, передать информацию в отдел ГИБДД на ул. Покрышкина, 18а/3 или по телефону (3843) 45-62-31.

Фото: ГИБДД Новокузнецка Кемеровской области