Госконтроль Росгвардии по Кузбассу признан лучшим в стране

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 55-й годовщине образования Государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии России.

Начальник территориального органа генерал-майор Юрий Кель поздравил личный состав с юбилеем, отметив весомый вклад росгвардейцев в обеспечение безопасности региона. Особую благодарность руководитель региональных подразделений Росгвардии выразил за многолетний преданный труд ветеранам службы. Отличившимся росгвардейцам были вручены ведомственные и областные награды.

В ходе мероприятия генерал-майор Юрий Кель отметил высокие достижения сотрудников государственного контроля под руководством полковника Андрея Шарфина в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. По результатам служебной деятельности прошлого года кузбасское подразделение признано лучшим в стране. Юрий Викторович вручил полковнику Шарфину переходящий кубок передовиков и пожелал сохранить достигнутые позиции.

Руководитель отличившегося подразделения подчеркнул, что высокая оценка дана всему личному составу, который ответственно и с большим усердием подходит к решению возложенных задач.

«Проделана огромная работа по понуждению к исполнению требований законодательства в сфере безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. В текущей обстановке это крайне важно, чтобы собственники таких организаций должным образом реагировали на вызовы и угрозы», - отметил полковник Шарфин, подчеркивая, что безопасность объектов ТЭК является залогом стабильности и развития региона.

Фото: Росгвардия