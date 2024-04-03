Инновационный проект «В точке притяжения» стартовал в Тяжине

Проект, направленный на адаптацию студентов Тяжинского агропромышленного техникума, предусматривает охват ребят с разными интересами. Четыре клуба, созданные в рамках проекта, предлагают множество активностей – от турниров по настольным играм и мастер-классов до читательских конференций и кинопоказов.

Помимо этого в проекте предусмотрена акция «Занимательная перемена», которая будет проходить каждую неделю на большой перемене, где студенты смогут принять участие в различных активностях.

Активисты техникума успешно запустили инновационный проект «В точке притяжения». В перспективе планируется охватить еще большее студентов, вовлекая их в реализацию новых инициатив.

Команда проекта открыта к сотрудничеству с преподавателями, администрацией техникума и внешними партнерами для создания максимально благоприятной среды для адаптации и развития студентов.