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Инновационный проект «В точке притяжения» стартовал в Тяжине

Проект, направленный на адаптацию студентов Тяжинского агропромышленного техникума, предусматривает охват ребят с разными интересами. Четыре клуба, созданные в рамках проекта, предлагают множество активностей – от турниров по настольным играм и мастер-классов до читательских конференций и кинопоказов.
Помимо этого в проекте предусмотрена акция «Занимательная перемена», которая будет проходить каждую неделю на большой перемене, где студенты смогут принять участие в различных активностях.
Активисты техникума успешно запустили инновационный проект «В точке притяжения». В перспективе планируется охватить еще большее студентов, вовлекая их в реализацию новых инициатив.
Команда проекта открыта к сотрудничеству с преподавателями, администрацией техникума и внешними партнерами для создания максимально благоприятной среды для адаптации и развития студентов.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/04/2024
Образование
Тяжин
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