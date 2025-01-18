Итоги работы учебно-производственного комплекса подвели в Тяжинском агропромышленном техникуме

Прибыль от реализации хлебобулочных и кулинарных изделий, а также от выполненных сварочных работ, составила более 370 тысяч рублей. Директор ТАПТ Олег Алексеевич Белинский дал высокую оценку работе, проделанной в 2024 году: «Это отличный результат, который стал возможен благодаря труду наших студентов и преподавателей. Благодарим всех, кто участвовал в этом процессе! Впереди нас ждут новые цели и задачи, и вместе мы сможем достичь еще больших высот».

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум