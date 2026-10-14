В Кузбассе прошли тактико-специальные занятия подразделений Росгвардии

В Кемеровской области состоялись тактико-специальные занятия сотрудников спецподразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Основной целью тренировок стало совершенствование профессиональных навыков и повышение готовности личного состава к выполнению служебно-боевых задач.

Программа занятий для кемеровских ОМОН «Оберег» и СОБР «Символ», а также новокузнецких СОБР «Мустаг» и ОМОН «Рубеж» включала отработку элементов разведки, взаимодействия в составе групп, поиск условной диверсионно-разведывательной группы, а также действия по прикрытию, смене огневых позиций и эвакуации условно пострадавших.

Отдельное внимание уделили скрытному передвижению, маскировке и передаче информации командованию по радиоканалам. В рамках противодействия современным угрозам росгвардейцы также отработали задачи по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В ходе тренировок росгвардейцы совершенствовали навыки командного взаимодействия, отрабатывали слаженность действий и принятие решений в нестандартных условиях. Подобные занятия позволяют повысить уровень профессиональной подготовки личного состава и готовность подразделений к выполнению поставленных задач.

Фото: Росгвардия