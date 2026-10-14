«Южный Кузбасс» победил на региональном финале конкурса «А ну-ка, девушки!»

Сотрудницы угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») завоевали главные награды регионального финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства «А ну-ка, девушки!» в Новосибирске.

Сибирский федеральный округ на масштабном первенстве представили сотрудницы сразу нескольких ведущих компаний региона, в числе которых – «Южный Кузбасс». Работницы «Южного Кузбасса» Татьяна Шоколова, специалист департамента административно-хозяйственного обеспечения, и Наталья Губачева, машинист крана электроремонтного участка департамента ремонта и технического обслуживания, успешно преодолели отборочный этап и завоевали право выступить в региональном финале, где продемонстрировали свои таланты и мастерство в четырех конкурсных испытаниях.

Программа началась с видеовизитки и самопрезентации, за которыми последовало индивидуальное задание – интерактивное общение с членами жюри, где финалистки блеснули эрудицией и находчивостью, отвечая на каверзные вопросы. Кульминацией вечера стал творческий номер. Этот яркий этап позволил участницам продемонстрировать свои таланты и показать, какими многогранными они бывают вне производственной деятельности: Татьяна покорила судей выразительным танцем, а Наталья – проникновенным вокалом.

Татьяна Шоколова одержала победу в основной номинации. Наталья Губачева заняла III место в категории «Наставницы». В ближайшее время Татьяна сможет представить «Южный Кузбасс» и Сибирский Федеральный округ на федеральном очном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «А ну-ка, девушки!» в Москве.

«Татьяна и Наталья доказали, что в «Южном Кузбассе» работают по-настоящему разносторонние, талантливые и яркие сотрудницы. Их успех стал результатом большого и упорного труда. От всей души желаем им новых побед!», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»