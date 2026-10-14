Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«Южный Кузбасс» победил на региональном финале конкурса «А ну-ка, девушки!»

Сотрудницы угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») завоевали главные награды регионального финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства «А ну-ка, девушки!» в Новосибирске.

Сибирский федеральный округ на масштабном первенстве представили сотрудницы сразу нескольких ведущих компаний региона, в числе которых – «Южный Кузбасс». Работницы «Южного Кузбасса» Татьяна Шоколова, специалист департамента административно-хозяйственного обеспечения, и Наталья Губачева, машинист крана электроремонтного участка департамента ремонта и технического обслуживания, успешно преодолели отборочный этап и завоевали право выступить в региональном финале, где продемонстрировали свои таланты и мастерство в четырех конкурсных испытаниях.

Программа началась с видеовизитки и самопрезентации, за которыми последовало индивидуальное задание – интерактивное общение с членами жюри, где финалистки блеснули эрудицией и находчивостью, отвечая на каверзные вопросы. Кульминацией вечера стал творческий номер. Этот яркий этап позволил участницам продемонстрировать свои таланты и показать, какими многогранными они бывают вне производственной деятельности: Татьяна покорила судей выразительным танцем, а Наталья – проникновенным вокалом.

Татьяна Шоколова одержала победу в основной номинации. Наталья Губачева заняла III место в категории «Наставницы». В ближайшее время Татьяна сможет представить «Южный Кузбасс» и Сибирский Федеральный округ на федеральном очном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «А ну-ка, девушки!» в Москве.

«Татьяна и Наталья доказали, что в «Южном Кузбассе» работают по-настоящему разносторонние, талантливые и яркие сотрудницы. Их успех стал результатом большого и упорного труда. От всей души желаем им новых побед!», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Культура
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
14/10/2026
Культура
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus