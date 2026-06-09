Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии рапса в Калининград

3 и 4 июня 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 29 фитосанитарных сертификатов на партии рапса для отправки железнодорожными вагонами в Калининград.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Промышленновского, Кемеровского и Чебулинского муниципальных округов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в объеме 1993 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».