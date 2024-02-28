Качественный посадочный материал — залог будущего урожая картофеля

В настоящее время существует множество сортов картофеля, которые отличаются вкусовыми качествами, сроками созревания, устойчивостью к заболеваниям и другими характеристиками. При выборе сорта картофеля для посадки важно учитывать районированность, то есть адаптированность к климатическим особенностям зоны выращивания.

Семенной картофель, как и семена иных культур, делится на несколько категорий: супер-суперэлита, суперэлита, элита, клубни первой, второй и третьей репродукции. Супер-суперэлита и суперэлита – самый «чистый», полностью свободный от каких-либо инфекций картофель, выращенный в лабораторных условиях из меристемы. Это очень дорогой посадочный материал, который обычно приобретают питомники для последующего получения элитного семенного картофеля и картофеля первой репродукции. Элитный семенной картофель – это высококачественный посадочный материал, не зараженный вирусами и бактериями. Из него вырастут совершенно здоровые растения, максимально отзывчивые на хороший уход и дающие высокий урожай качественных клубней. Приобретая эти категории семян можно обеспечить себя картофелем на еду и семена на 3-10 лет, в зависимости то предъявляемых требований к урожайности сорта и биологических факторов грунта.

Картофель первой репродукции – это семенной картофель, полученный в первый год после посадки элитных клубней. Такой посадочный материал также дает хороший урожай, но болезни он начинает накапливать быстрее, чем картофель класса «элита». Из картофеля второй и третьей репродукции также вырастает неплохой урожай, но буквально через год-два переходит в категорию «продовольственного картофеля», у которого сильно падает урожайность, теряются сортовые признаки и устойчивость к заболеваниям.

В магазинах, где реализуются семена для населения, чаще всего в продаже встречается «элита» и картофель первой репродукции – это достаточно качественный посадочный материал. Если приобретать семенной картофель на рынке, то скорее всего вам продадут мелкий продовольственный картофель, с накопившимися вирусами и болезнями, что существенно снизит его урожайность и качество.

Специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу рекомендуют приобретать семенной картофель в тех местах, где продавец сможет вам предоставить документы на семена свидетельствующие об их происхождении, а также и об отсутствии в нем вредителей и болезней ( сертификат соответствия, акт апробации, протоколы испытаний).

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону в Кузбассе: (3842) 36-15-80; в Республике Хакасия (3902) 22-55-73; в Республике Тыва (39422) 6-65-79.