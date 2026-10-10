Как избежать профессионального выгорания?

Медицинские психологи отделения восстановительного лечения Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова Васенина Дарья Андреевна и Копылова Марина Александровна называют профессиональное выгорание - скрытым врагом многих профессий, например, врачи, учителя, юристы, соцработники, журналисты - одни из уязвимых категорий.

Главный маркер выгорания — ощущение, что энергия не восстанавливается. Даже отдых не дает эффекта: привычные задачи требуют больше сил, а любая новая нагрузка воспринимается как нечто запредельное.

Бороться с хроническим рабочим стрессом медицинские работники предлагают с помощью апробированных методик.

«В отделении восстановительного лечения мы работаем с пациентами после инсульта и травм головного мозга, - говорит Марина Александровна Копылова. - Наши пациенты зачастую испытывают стресс и эмоциональную перегрузку, что, конечно же, негативно сказывается на восстановлении. Поэтому наряду с медикаментозным лечением в нашем отделении мы уделяем большое внимание психоэмоциональному состоянию пациентов. Ну, а с коллективом, чтобы не «выгореть» проводим беседы, релаксации и дыхательные упражнения».

Если вы чувствуете, что эмоционально перегружены, находитесь в стрессе или ощущаете усталость даже от мысли, что нужно что-то делать, вот некоторые упражнения, которые помогут вам справиться с такими состояниями:

1. Техника «Стоп-кадр». На 60-90 секунд полностью останавливаетесь, откладываете свои дела и отвечаете на три вопроса: «Что сейчас происходит?», «Что я могу сделать прямо сейчас?», «Что не могу?». Это снижает автоматическую стрессовую реакцию.

2. Микропрогулка. Останьтесь на 5-7 минут без телефона с фокусом на ощущения. Это переключает нервную систему из режима «беги» в режим «осмотреться».

3. Правило «двух приоритетов». Каждый день выбирайте только две главные задачи, которые реально повлияют на результат. Это снижает ощущение «всё важно, всё горит».

В Неделю сохранения психического здоровья наши пожелания - будьте здоровы, уважаемые пациенты! Когда усталость не проходит после отдыха, концентрация падает, примените эти техники, они рабочие и дадут хороший результат.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).