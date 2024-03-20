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Каникулы с пользой: кемеровские школьники примут участие в профильных сменах в вузов

Кузбасский ГАУ познакомит ребят с сельскохозяйственной техникой по направлениям: «гророботы, агрокоптеры, агрометео, агрокосмос. Участников ждут конкурс «Космические путешествия», мастер-класс на площадке «Агрокосмос».

Преподаватели КемГУ детально расскажут о каждом институте университета, проведут интерактивное занятие со студентами из Китая, расскажут о навыках переводчика, познакомят участников смены со своим клубом исторической реконструкции. Также запланированы различные тренинги и мастер-классы по актуальным темам.

В КузГТУ научат, как сделать цветомузыку с помощью простой электронной схемы, проведут опыты с левитацией и сверхпроводимостью, организуют экскурсию в угольную шахту «Minecraft в реальности». Так же будет состоится занятие «Виртуализация энергетики: погружение в работу электромонтёра в VR-тренажере». В программу профильной смены вошли различные мастер-классы, квизы и деловые игры.

Участие в профильных сменах бесплатное. Телефон для справок: 35-90-09. 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
20/03/2024
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