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«Каникулы с Росгвардией» стартовали для анжеросудженских школьников

В Анжеро-Судженске в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудник вневедомственной охраны провел спортивное мероприятие для учащихся школы №22.

Занятие для ребят провел прапорщик полиции Егор К. Росгвардеец рассказал школьникам о важности здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой, дисциплины и взаимовыручки. После вводной беседы участники разделились на команды и приступили к спортивным испытаниям.

В программу «Веселых стартов» вошли эстафеты на скорость, ловкость, координацию и командное взаимодействие. Школьники соревновались в беге, передаче спортивного инвентаря, преодолении условных препятствий и выполнении заданий, где важны были не только физическая подготовка, но и умение поддерживать товарищей.

«Летние каникулы должны быть активными, интересными и безопасными. Наша задача - показать детям положительный пример и напомнить простые правила безопасности», - отметил прапорщик полиции Егор К.

По итогам спортивной программы все участники получили заряд положительных эмоций, а самые активные школьники были отмечены за старание, сплоченность и волю к победе.

 

Фото: Росгвардия

Образование
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Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
15/06/2026
Образование
Общество
Анжеро-Судженск
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