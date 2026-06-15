«Каникулы с Росгвардией» стартовали для анжеросудженских школьников

В Анжеро-Судженске в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудник вневедомственной охраны провел спортивное мероприятие для учащихся школы №22.

Занятие для ребят провел прапорщик полиции Егор К. Росгвардеец рассказал школьникам о важности здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой, дисциплины и взаимовыручки. После вводной беседы участники разделились на команды и приступили к спортивным испытаниям.

В программу «Веселых стартов» вошли эстафеты на скорость, ловкость, координацию и командное взаимодействие. Школьники соревновались в беге, передаче спортивного инвентаря, преодолении условных препятствий и выполнении заданий, где важны были не только физическая подготовка, но и умение поддерживать товарищей.

«Летние каникулы должны быть активными, интересными и безопасными. Наша задача - показать детям положительный пример и напомнить простые правила безопасности», - отметил прапорщик полиции Егор К.

По итогам спортивной программы все участники получили заряд положительных эмоций, а самые активные школьники были отмечены за старание, сплоченность и волю к победе.

Фото: Росгвардия