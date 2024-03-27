Ни для кого не секрет, что блюда из картофеля всегда желанные на наших столах. Конечно, картофель можно купить в магазине, но гораздо вкуснее он получится, если вырастить самим в огороде. Кто-то сажает несколько грядок, а кто-то и пару соток, но и те и другие рассчитывают на богатый урожай.

В климатических условиях Сибирского региона, успешное выращивание зависит от правильно выбранного сорта и организации процесса подготовки клубней картофеля к посадке.

Специалисты Управления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу советуют на территории Кузбасса лучше отдать предпочтение среднеранним и среднеспелым сортам наиболее устойчивым к перепадам температур и заболеваниям. Подобрать сорт отвечающий вашим требованиям вы сможете в электронном Государственном реестре селекционных достижений на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» https://gossortrf.ru/registry/.

Вне зависимости от сорта картофеля в нашем суровом климате посевному материалу требуется подготовка перед посадкой заранее. Существует ряд манипуляций, которые подходят как для купленного посадочного материала, так и для заготовленного самостоятельно. В третью декаду апреля приступаем к сортировке клубней картофеля, убираем все поврежденные экземпляры. Желательно, чтобы размер выбранных к посадке клубней был размером чуть больше куриного яйца. В таких клубнях оптимальный запас питательных веществ для развития растения, даже при неблагоприятных условиях. Если на картофелинах уже есть проросшие глазки, не отламывайте, это значительно снизит урожайность. Для профилактики бактериального инфицирования проводим обработку путем опрыскивания слабым раствором перманганата калия (1 г на 10 л воды), с последующим просушиванием. Все это подготовит клубни к последующему проращиванию перед посадкой.

Лучший способ проращивания – на свету. Клубни, раскладывают в ящики или на ровной поверхности в хорошо освещённой комнате с температурой воздуха + 140С, периодически переворачивая. Так у картофеля сформируются крепкие ростки, хорошо переносящие транспортировку. Урожайность при этом повысится на 40%.

Если у вас мало места для раскладывания клубней, то можно применить способ проращивания в пакетах. Засыпаем подготовленный картофель в полупрозрачные пакеты и проделываем маленькие отверстия для аэрации. Подвешиваем пакеты в теплом месте до момента посадки. Так же, не вынимая из пакета клубни можно провести обработку перед посадкой, методом погружения в подготовленный инсектицид, через проделанные отверстия раствор запросто проникнет.

Можно прорастить клубни и в темноте, если нет возможности разложить картофель на свету. Главное, чтобы в месте проращивания была хорошая вентиляция. Ростки в темноте сформируются белого цвета, вытянутые и хрупкие. Во избежание их повреждений высаживать клубни нужно очень осторожно.

Подготовленный картофель, чтобы его не повредили возвратные заморозки, лучше не торопиться сажать рано. В Западной Сибири оптимальные сроки посадки с 20 по 25 мая. При этом почва должна хотя бы до +70С - +90С, на глубине 30 – 35 см.

Подготовка посадочного материала — основной секрет урожайности. Главное правильно подобрать сорт и соблюсти все правила подготовки картофеля к посадке, тогда высокий урожай картофеля на участке станет неслучайной радостью, а приятной закономерностью.

Для получения консультаций Вы можете обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону в Кузбассе: (3842) 36-15-80; в Республике Хакасия (3902) 22-55-73; в Республике Тыва (39422)6-65-79.