Кемеровчанин из-за невозвращённого долга через суд забрал у жителя Мариинского округа автомобиль «Nissan Note»

Мариинец ранее взял в долг у жителя столицы Кузбасса 700 тысяч рублей с обеспечением долга в виде залога автомобиля «NissanNote» (2012 года выпуска). В установленный срок житель Мариинского округа вернуть долг не смог, но и автомобиль передавать не спешил. В результате кемеровчанин обратился за помощью в разрешении возникшей ситуации в суд…

В ходе рассмотрения искового заявления Мариинский городской суд Кемеровской области выяснил, что ещё в августе 2021 года между кемеровчанином и мариинцем был заключён договор беспроцентного займа денежных средств на сумму 700 тысяч рублей. При этом мариинец в счёт гарантии исполнения обязательств передавал кредитору в залог автомобиль марки «Nissan Note» (2012 года выпуска). Деньги мариинец обязан был вернуть до конца августа 2023 года, но не вернул. От передачи права собственности на автомобиль он также стал уклоняться. В результате кемеровчанину ничего не оставалось делать, кроме как обратиться в суд за защитой своих прав.

Мариинец в суд не явился, но предоставил в суд заявление о рассмотрении дела без его участия.

При рассмотрении дела факт передачи 700 тысяч рублей был подтверждён распиской, собственноручно написанной заёмщиком, а также договором займа. При этом гарантии исполнения обязательств были подтверждены надлежаще оформленным договором залога транспортного средства – автомобиля «Nissan Note». В установленный договором срок мариинец деньги не вернул, от перевода права собственности на заложенное имущество действительно уклоняется.

Принимая во внимание тексты договоров беспроцентного займа и залога, суд пришёл к выводу, что заёмщик сам отказался от права собственности на свой автомобиль в случае неисполнения им денежного обязательства.

В результате иск кемеровчанина был удовлетворён: за ним признано право собственности на предмет залога – автомобиль «Nissan Note» (2012 года выпуска), ранее принадлежавший заёмщику.

Также судом постановлено, что принятое решение является основанием для регистрации права собственности нового владельца транспортного средства в органах ГИБДД.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд