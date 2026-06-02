Клиентская служба Отделения СФР по Кузбассу в Рудничном районе Кемерова меняет свой адрес

С 22 июня 2026 года приём граждан будет проводиться по новому адресу: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 Г. Клиентская служба в Рудничном районе (пр-т Шахтеров, д. 45 А) реорганизуется и присоединяется к клиентской службе в Кировском районе. Все ранее предоставляемые жителям услуги будут доступны в полном объёме.

В последние годы в связи с устойчивым развитием и расширением доступности электронных сервисов Социального фонда России большая часть услуг предоставляется гражданам дистанционно — через личный кабинет госуслуг. Все больше услуг оказывается в проактивном формате, это позволяет гражданам получать необходимые сведения и выплаты без личного обращения в клиентскую службу.

Для решения своего вопроса гражданин может выбрать любой клиентский офис или МФЦ. Прием граждан в клиентских службах регионального Отделения СФР осуществляется по предварительной записи, а также в порядке живой очереди. Наиболее удобный способ записи – электронный сервис «Запись на прием в СФР» на сайте госуслуг или по номеру единого контакт-центра 8 800-100-00-01.

График работы клиентских служб ОСФР по Кузбассу: понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, без перерыва на обед. Выходные дни – суббота, воскресенье. Последняя суббота каждого месяца – дополнительный рабочий день с 9:00 до 15:00, в Ижморском, Тисульском, Чебулинском и Яйском районах – с 9:00 до 13:00.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР

02/06/2026
