Концерты, выставки и мастер-классы прошли в дни президентских выборов в Тяжинском округе

В поселке Тяжинский на избирательных участках с концертными программами выступили работники культуры и самодеятельные артисты. Участники хора ветеранов имени Юрия Черняева проникновенно исполнили вокальные композиции о малой Родине, о Великой России. Отличное настроение избирателям подарили фольклорный ансамбль «Россияночка», мужской ансамбль «Талисман» и детский фольклорный ансамбль «Росинка» ДК «Юбилейный». Своим творчеством земляков порадовали участники народного самодеятельного коллектива, ансамбля казачьей песни «Чаровница» и вокальной группы «Русичи» Тяжинского центра национальных культур.

В Листвянском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности для жителей и гостей поселка прошел концерт «Наш выбор – наше будущее». В Ступишинском СДК состоялась музыкальная программа «С хорошим настроением выбираем завтрашний день». В Акимо-Анненском сельском Доме культуры состоялась патриотическая концертная программа «Вперед, Россия!». В исполнении творческих коллективов художественной самодеятельности прозвучали песни о Родине, России и любви.

В Новопокровском сельском Доме культуры открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Радуга талантов». В Борисоглебском секторе Нововосточного СДК большой интерес у селян вызвала выставка поделок из спичек «Волшебство своими руками». В Октябрьском сельском Доме культуры действует выставка декоративно-прикладного искусства «Для души и сердца», в Старо-Урюпском СДК – выставка ДПИ «Рукам работа – сердцу радость». В Листвянском сельском Доме культуры проходит выставка поделок из бумаги и картона «Весна - красна». Здесь представлены лучшие работы ребят из кружка «Самоделкин». В Новопокровском СДК работает выставка «Что рассказал семейный фотоальбом». В Георгиевском секторе Даниловского сельского Дома культуры прошла выставка детских рисунков «Масленица – краса!».

В Борисоглебском секторе Нововосточного СДК прошел мастер-класс по росписи деревянных игрушек «Матрешка». В Георгиевском секторе Даниловского сельского Дома культуры состоялся мастер-класс по моделированию из воздушных шариков. Специалисты Кубитетского СДК провели мастер-класс «Семейная открытка». Участники приобщились к «картмейкингу» – искусству создания открыток своими руками. В работе были использованы бумага, тесьма, бусины, цветы.

В селах и поселках Тяжинского округа, поблизости от избирательных участков прошли масленичные гуляния.