Кузбасс и Минприроды РФ заключили новое соглашение о реализации федерального проекта «Чистый воздух»

На международной выставке «Россия» в рамках Дня экологии подписано соглашение о реализации в Кемерове федерального проекта «Чистый воздух». Он входит в нацпроект «Экология», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. К 2030 году количество загрязняющих выбросов в Кемерове должно сократиться вдвое по сравнению с показателями 2020 года.

Документ подписали замминистра экологии РФ Константин Цыганов и заместитель губернатора Кузбасса по ТЭК, транспорту и экологии Андрей Панов. В соответствии с соглашением в Кемерове при поддержке Министерства природных ресурсов РФ будет проведена комплексная работа по улучшению качества воздуха. К реализации нацпроекта подключаются все крупные промышленные, теплоэнергетические и автотранспортные предприятия.

Также документ оговаривает экологическое просвещение жителей и привлечение кемеровчан ко Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух».

Фото: Проектный офис федерального проекта «Чистый воздух»