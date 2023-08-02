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Кузбасские росгвардейцы обеспечили правопорядок на патриотическом фестивале-конкурсе

  В Прокопьевск в Парке Победы прошел финальный концерт муниципального этапа регионального фестиваля – конкурса патриотической песни «#ПесниZаРодину». Общественный порядок творческого мероприятия обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Совместными усилиями росгвардейцы проследили за порядком на праздничном концерте, в котором приняли участие более 400 человек. Стражи правопорядка проверили прилегающую к сцене территорию, а также обеспечили безопасность зрителей и участников. Кроме этого, фестиваль-конкурс посетили и гости из Новосибирска. Всего на финальном концерте было исполнено более 30 вокальных номеров.

  Благодаря принятым мерам, нарушений правопорядка не было допущено.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
02/08/2023
Общество
Прокопьевск
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