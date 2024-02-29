Кузбасским медикам понадобилась помощь росгвардейцев от своенравного пациента

В поселке Тяжин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия сельчанина в отношении работников медицинского учреждения.

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал сработавшей кнопки тревожной сигнализации к местному объекту здравоохранения. На месте происшествия росгвардейцы успокоили 31-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Для пресечения возможных дальнейших противоправных действий в отношении медиков сотрудники Росгвардии задержали нарушителя.

По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в больницу, где без объяснения причины начал нарушать общественный порядок. После грубых нецензурных высказываний в адрес дежурного врача и медсестры работникам понадобилась помощь стражей правопорядка, которые оперативно прибыли на место и обеспечили их безопасность.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия