Кузбасский суд обязал наркозависимого сибиряка пройти лечение в наркологическом стационаре

Медицинская экспертиза, проведённая в рамках расследования уголовного дела, выявила у 33-летнего жителя Мариинска синдром зависимости от каннабиноидов 1-й стадии, а также синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии. В итоге суд при назначении мариинцу наказания за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, обязал его пройти лечение в наркологическом стационаре с дальнейшим этапом длительной медицинской реабилитации.

В ноябре прошлого года наркозависимый житель Мариинска недалеко от одной из центральных улиц города обнаружил заросли дикорастущей конопли, которую решил собрать для личного использования. В вечернее время собрал наркосодержащее растение в пакет, который перенёс к себе домой и спрятал в бане. На следующий день из собранных частей растений он приготовил наркотическое средство весом около шести грамм, часть которого употребил. А оставшуюся часть продолжил незаконно хранить для дальнейшего использования. Однако в этот же день к нему приехали сотрудники полиции с распоряжением о проведении обследования помещений по месту проживания мариинца. Не дожидаясь, пока правоохранители обнаружат наркотическое средство, мариинец добровольно выдал запрещённое вещество, а также приспособления для изготовления и употребления наркотиков.

В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого была проведена медицинская экспертиза, которая выявила у него синдром зависимости от каннабиноидов 1-й стадии и синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии. При этом противопоказаний для его лечения выявлено не было.

В судебном заседании мариинец вину в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере признал полностью.

За совершённое преступление суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком полтора года.

Одновременно с этим суд обязал 33-летнего мариинца пройти 21-дневное лечение в наркологическом стационаре с последующим этапом медицинской реабилитации в стационарных условиях сроком до 14 месяцев.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд