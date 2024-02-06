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Летчики Росгвардии из Кузбасса получили модернизированный вертолет

В Кузбассе авиационный отряд специального назначения Сибирского округа Росгвардии пополнился обновленным вертолетом Ми-8МТ. Накануне экипаж совершил длительный перелёт из города Энгельс, преодолев более 2500 км.

В международном аэропорту имени А. А. Леонова прибывших летчиков по традиции встретили с хлебом-солью. Командир кемеровского авиационного отряда специального назначения Росгвардии полковник Александр Поль заслушал доклады членов экипажа о ходе выполнения полетного задания и поздравил с возвращением в родную воздушную гавань.

«Кемеровский авиаотряд более 30 лет выполняет различные задачи. Лётчики оказывают содействие правоохранителям по пресечению преступной деятельности, оказанию помощи населению при чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий», - рассказал начальник поисково-спасательной парашютно-десантной службы авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии старший лейтенант Николай Сайдиков.

На авиационном заводе в Энгельсе вертолет Ми-8МТ подвергся модернизации. В ходе капитального ремонта были улучшены летно-технические характеристики силовой установки, систем навигации, а также другого вспомогательного оборудования. После обязательной процедуры дополнительной проверки технического состояния прибывший вертолет будет введён в строй.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/02/2024
Общество
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