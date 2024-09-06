Лучшие проходчики области трудятся в «Южном Кузбассе»

Работники «Южного Кузбасса» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») стали лидерами в областном конкурсе проходческих бригад.

Проходческая бригада шахты «Сибиргинская» – одного из предприятий «Южного Кузбасса» – обошла 16 претендентов и заняли первое место в областном конкурсе «Кузбасс – угольное сердце России» в номинации «Лучшая подготовительная бригада шахты».

Конкурсная комиссия во главе с заместителем губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андреем Пановым оценивала выполнение производственного плана и обеспечение безопасных условий труда.

Кубок «Лучшая подготовительная бригада Кузбасса», диплом победителя и денежную премию «сибиргинцы» получили на губернаторском приёме в Кемерове.

«Проходческая бригада Александра Жукова – устоявшийся коллектив, на 80% состоящий из работников со стажем 10 и более лет. Сам Александр Викторович в профессии 30 лет, 21 из них – на шахте «Сибиргинская», 7 лет – в должности бригадира. Заслуженной победой «сибиргинцев» гордится вся компания», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»