Международный женский день отметили в Тяжинском округе

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла конкурсная программа «А ну-ка, девушки!». Всех в зале присутствующих девушек, женщин поздравил директор техникума Олег Алексеевич Белинский.

В конкурсе приняли участие команды «Куклы» (1-2 курс) и «Радуга» (3 курс). Участницы мероприятия соревновались в конкурсах «Визитная карточка», «Кулинарная эстафета», «Интеллектуальный», «Музыкальный калейдоскоп», «Самая артистичная» и других.

Девушки ещё раз показали, какие они веселые и находчивые, умные и умелые, творческие и дружные. Отличились и парни, которые подарили всем присутствующим песни и стихи. По итогам состязаний в конкурсной программе «А ну-ка, девушки!» победила команда «Радуга». Грамоты командам вручила советник директора Тяжинского агропромышленного техникума по воспитанию Анна Владимировна Рябова.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся праздничный концерт «Благословите женщину». Музыкальные поздравления для любимых мам, бабушек и всех женщин прозвучали в исполнении солистов и творческих коллективов Тяжинского муниципального округа. Вырученные от продажи билетов 53 тысячи рублей пойдут на поддержку участников специальной военной операции.

Работники Итатского городского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для первоклассников средней школы развлекательную программу «Лучшим, любимым, прекрасным!». В различных конкурсах участницы продемонстрировали познания в кулинарии, безошибочно указали все ингредиенты, необходимые для приготовления борща. Девочки вспомнили большое количество блюд, в рецепте которых присутствует картофель. Мальчики в свою очередь показали, как умеют быстро и качественно убираться, собрав мусор до последней крошки. Они продемонстрировали отличные знания в кулинарной викторине, верно ответив на все заданные вопросы.

В Тисульском сельском Доме культуры состоялся музыкальный вечер «И тает лед и сердце тает». В этот день звучали песни о женщинах и о любви, проводились различные конкурсы, гостям были предложены шуточные астрологические предсказания на ближайшее будущее. Пенсионеры словно сбросили груз прожитых лет, и пустились в пляс. Ветераны замечательно провели время – отдохнули и пообщались друг с другом.

Работники Акимо-Анненского сельского Дома культуры и библиотеки провели детскую конкурсную программу «Маленькая фея». Девочки в возрасте от 5 до 11 лет показали свои знания, творческие умения и достижения. Одни девочки вырезали модные платья из бумаги для своих кукол, другие делали красивые бусы. Изюминкой программы стало дефиле маленьких модниц. Конкурсантки танцевали и пели, получая при этом активную поддержку от юных болельщиков. За усердие и талант все участницы конкурса были награждены сладкими призами.

В Итатском городском Доме культуры, состоялась конкурсная программа «Мамины помощницы». В ней приняли участие учащиеся пятых классов Итатской средней школы вместе со своими мамами и бабушками. Ребята участвовали в различных конкурсах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины и выполняли забавные фанты. Конкурсная программа завершилось на позитивной ноте – чаепитием и дискотекой.

Специалисты Кубитетского сельского Дома культуры организовали в доме-интернате праздничный концерт «Звуки весны». Детский коллектив «Горошинки» подарил зрителям незабываемое выступление, в котором были показаны как новые, так и уже полюбившиеся номера. Все выступления были посвящены женщинам, любви и весне.

Вечер «Весна стучится к нам в окно», посвященный Международному женскому дню, прошел в Итатском ГДК. В теплой, домашней обстановке работники культуры провели праздничную программу, где звучали песни, стихи и поздравления, посвященные милым дамам. Вечер закончился за чашкой чая с домашней выпечкой.

В Новоподзорновском СДК состоялась конкурсная программа «Супермама, супердочь». Маленьких девочек и их мам, ждали непростые испытания. Тем не менее, они безошибочно ответили на все вопросы в конкурсе «В мире сказок», с легкостью угадывали мелодии из популярных детских песен в конкурсе «Угадай мелодию». Не менее увлекательно прошли конкурсы «Рассуждалки» и «Перевертыши».

Работники Итатского городского Дома культуры провели для учащихся третьих классов средней школы конкурсную программу «Праздник у девчат». Мальчишки попробовали себя в роли официантов, также они изготовили бусы из баранок и торжественно вручили их своим одноклассницам. Девочки проявили себя в конкурсе «Парфюмер», безошибочно определив все представленные им ароматы. Также они показали себя замечательными хозяюшками, перебрав бобы и фасоль.

Специалисты Ступишинского сельского Дома культуры совместно с учителем физической культуры средней школы провели для учащихся восьмых, девятых классов и их мам спортивный праздник «Супермамы – супердетки».

В Итатском ГДК организовали выставку изделий декоративно-прикладного искусства «Весенний вернисаж». В фойе Дома культуры представлены работы рукодельниц и мастериц в различных направлениях: вязаные изделия на спицах и крючком, плетение из бумажной лозы и многое другое.

В Тяжино-Вершинском сельском Доме культуры прошла выставка декоративно-прикладного искусства «Для милых мам». Специалисты Тисульского СДК подготовили фотовыставку «Вы прекрасны, женщины России». В Акимо-Анненском сельском Доме культуры прошла выставка фотографий «Бабушки и внуки». В Новоподзорновском СДК открылась фотовыставка «Мамины помощники».

В Акимо-Анненском сельском Доме культуры состоялась выставка детских рисунков «Моя мамочка». В Листвянском СДК прошла выставка рисунков «Все цветы для вас». В Итатской средней школе имени Т. Ф. Данкевич прошла выставка-конкурс детских открыток «Вместо тысячи слов...». Также к Международному женскому дню в школе была организована онлайн-выставка детских рисунков «День весенний, день прекрасный».

В рамках федеральной программы «Пушкинская карта», специалист Нововосточного сельского Дома культуры провела для студентов Тяжинского агропромышленного техникума мастер-класс по изготовлению цветка и кашпо из изолона. Участники мастер-класса своими руками создали праздничные поделки для мам и бабушек.

Специалист Старо-Урюпского СДК на базе основной школы провела мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток к Международному женскому дню. В Тисульском сельском Доме культуры для детей прошел мастер-класс «Тюльпаны для бабушки». В Борисоглебском секторе Нововосточного СДК состоялся мастер-класс «Подарок маме». Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры провели для детей в творческой мастерской занятие по изготовлению объемной открытки - подарка к 8 марта. Мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток прошли в Октябрьском, Валерьяновском, Акимо-Анненском, Новоподзорновском сельских Домах культуры.

В Тяжинской средней школе № 1 имени Н. И. Масалова поздравили с Международным женским днём мам учащихся, чьи мужья участвуют в СВО. Девушки из коллектива «Гармония» исполнили для них песни, участницы хореографического коллектива «Эдельвейс» подарили танец «Это все моё, родное». Учитель технологии Татьяна Николаевна Бакшеева провела мастер-класс, в ходе которого гости вместе с детьми изготовили главный символ приближающейся Масленицы. Заместитель директора по УВР Ирина Сергеевна Дзалбо вручила мамам благодарственные письма за активное участие в жизни школы. Юнармеец Денис Стебайлов выразил семьям защитников слова благодарности, пожелал терпения и здоровья.

В преддверии Международного женского Дня 8 Марта, юнармейцы отряда «Витязь» и участники Движения Первых Тяжинского центра дополнительного образования поздравили матерей и жен земляков-тяжинцев, участников специальной военной операции.

В рамках федеральной акции «Вам, любимые!» специалисты Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова поздравили с 8 марта матерей и жен участников СВО и вручили им сладкие подарки. На центральной площади поселка Тяжинский сотрудники детской библиотеки совместно с добровольцами подарили женщинам уникальные подарки, изготовленные своими руками, с сердечными пожеланиями и загадками о женщинах и их удивительных качествах.

Специалисты сельских учреждений культуры клубного типа Тяжинского округа поздравили с праздником жен и матерей участников специальной военной операции. Ребята из школьного волонтерского отряда «ДОБРОволец» села Пребраженка поздравили с 8 марта мам и жен участников СВО.