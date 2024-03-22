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Московские «коллекторы» не смогли взыскать с жительницы Кузбасса 60-тысячный долг

В результате рассмотрения дела выяснилось, что коллекторское агентство «Феникс», которому перешло право требования с жительницы Мариинска кредитной задолженности в размере 60 тысяч рублей, приняло от банка право требования этого долга уже с пропущенным сроком исковой давности.

В конце декабря прошлого года в Мариинский городской суд Кемеровской области к жительнице Мариинска обратилось коллекторское агентство «Феникс» о взыскании долга в размере 60 тысяч рублей по просроченному кредитному договору.

Как следует из материалов дела, ещё в октябре 2014 года жительница Мариинска заключила с одним из коммерческих банков договор о предоставлении кредитной карты с лимитом кредитования 14 тысяч рублей и с кредитной ставкой 79% годовых. Около трёх лет она добросовестно вносила периодические платежи, но с осени 2017 года она перестала надлежаще выполнять свои обязательства.

Долгое время банк никаких действий по возврату задолженности не предпринимал, и в декабре 2021 года уступил право требования накопившегося долга московскому коллекторскому агентству, которое через два года обратилось за взысканием задолженности в суд.

На рассмотрение дела должница не явилась, но представила в суд заявление с просьбой отказать в удовлетворении заявленных требований в связи с пропуском взыскателем срока исковой давности.

Рассмотрев гражданское дело, суд выяснил, что должницей действительно были нарушены условия кредитного договора, в связи с чем и образовалась требуемая задолженность. Однако банк, уступая право требования долга коллекторскому агентству в декабре 2021 года, сделал это уже за пределами срока исковой давности, который истёк ещё в конце 2020 года.

В результате суд отказал коллекторскому агентству в удовлетворении исковых требований.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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