На Новокузнецком алюминиевом заводе введен в эксплуатацию первый в РУСАЛе Модульный центр обработки данных

Необходимость его создания продиктована внедрением на предприятиях РУСАЛа современных информационных систем, которым нужны большие вычислительные мощностей. А требования надежности и безопасности не допускают размещать их в «облаках» операторов.

В модульном центре обработки данных НкАЗа предусмотрено основное и резервное электроснабжение, исключающее сбои в работе из-за даже кратковременного прерывания питания, несколько полностью независимых источников бесперебойного питания, каждый из которых - с собственным массивом аккумуляторных батарей, обеспечивающим работу всего необходимого оборудования даже при полном отключении внешнего электроснабжения. Необходимый для работы ИТ-оборудования микроклимат в серверной обеспечивает система кондиционирования, позволяющая сохранять необходимую температуру и влажность в условиях всего диапазона возможных в Новокузнецке внешних температур – от лютых морозов до летней жары.

Первый Модульный ЦОД не останется единственным в Компании. Подобные решения будут тиражироваться на других объектах РУСАЛа.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа