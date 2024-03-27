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На Новокузнецком алюминиевом заводе введен в эксплуатацию первый в РУСАЛе Модульный центр обработки данных

Необходимость его создания продиктована внедрением на предприятиях РУСАЛа современных информационных систем, которым нужны большие вычислительные мощностей. А требования надежности и безопасности не допускают размещать их в «облаках» операторов.

В модульном центре обработки данных НкАЗа предусмотрено основное и резервное электроснабжение, исключающее сбои в работе из-за даже кратковременного прерывания питания, несколько полностью независимых источников бесперебойного питания, каждый из которых - с собственным массивом аккумуляторных батарей, обеспечивающим работу всего необходимого оборудования даже при полном отключении внешнего электроснабжения. Необходимый для работы ИТ-оборудования микроклимат в серверной обеспечивает система кондиционирования, позволяющая сохранять необходимую температуру и влажность в условиях всего диапазона возможных в Новокузнецке внешних температур – от лютых морозов до летней жары.

Первый Модульный ЦОД не останется единственным в Компании. Подобные решения будут тиражироваться на других объектах РУСАЛа.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/03/2024
Экономика
Новокузнецк
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