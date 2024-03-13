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На основании вердикта присяжных заседателей кузбассовцу назначено 8 лет лишения свободы за смерть знакомого

Вердиктом коллегии присяжных заседателей 41-летний мужчина признан виновным в смертельном избиении своего знакомого после того, как погибший причинил ему резаную рану шеи ножом.

Мариинским городским судом Кемеровской области на основании вердикта коллегии присяжных заседателей был постановлен обвинительный приговор в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого, повлёкшего по неосторожности его смерть.

Он признан виновным в том, что в конце февраля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно повздорил со своим знакомым, который причинил ему ножом резаную рану шеи. После ножевого ранения потерпевший никаких противоправных действий и угроз в отношении подсудимого не совершал. Тем не менее, мужчина схватил потерпевшего за одежду и бросил в коридор, где тот ударился головой о стену, упав лицом вниз. После этого подсудимый перевернул потерпевшего на спину, и не менее трёх раз ударил коленями потерпевшего в грудь, прыгая на него. После того, как потерпевший поднялся с пола, подсудимый дополнительно нанёс ему руками не менее семи ударов в область головы.

В результате избиения причинённые травмы головы и грудной клетки осложнились развитием травматического шока, от которого в этот же вечер потерпевший скончался.

Учитывая выводы коллегии присяжных заседателей о виновности подсудимого, но при этом заслуживающим снисхождения, суд назначил кузбассовцу наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимый, находящийся на свободе до признания его виновным, был взят под стражу в зале суда.

На момент публикации приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию в течение 15 суток.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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