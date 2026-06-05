Наркозависимый кузбассовец решением суда лишён права управления транспортными средствами

Ранее в ходе досудебного производства по уголовному делу в отношении 28-летнего мариинца, имеющего право на управление транспортными средствами, была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у водителя признаки многократного пагубного употребления наркотических средств из группы каннабиноидов, влекущего за собой вредные последствия.

Около пяти лет назад 28-летний мариинец недалеко от села Большой Антибес Мариинского округа Кузбасса собрал два пакета частей наркосодержащего растения общим весом более 300 граммов, которые стал хранить на чердаке надворной постройки дома в этом же селе. Позже из собранного растения он изготовил гашишное масло для личного употребления. В этот же день при проверке оперативной информации о незаконном хранении наркотических средств его посетили сотрудники наркоконтроля, которые с участием понятых предложили выдать запрещённые вещества. Мужчина свою причастность к преступным действиям отрицать не стал, и добровольно указал место хранения наркотиков.

В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение и изготовление крупного размера наркотических средств без цели сбыта. За совершённое преступление ему было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ещё в ходе досудебного производства по уголовному делу мариинцу была проведена психиатрическая экспертиза, которая выявила у обвиняемого признаки многократного пагубного употребления наркотических средств из группы каннабиноидов, влекущего вредные последствия.

Впоследствии было выявлено, что осуждённый имеет водительское удостоверение категорий «В», «В1 (AS)», которое он получил за несколько лет до привлечения к уголовной ответственности. А выявленный диагноз является противопоказанием к управлению транспортными средствами, поскольку угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения.

Прекращение действия права на управление транспортом в такой ситуации возможно только по решению суда.

В результате рассмотрения дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что действительно состояние здоровья кузбассовца препятствует управлению им транспортными средствами: оно создаёт реальную угрозу не только жизни и здоровью самого водителя, но и иных участников дорожного движения.

В итоге суд прекратил действие права наркозависимого кузбассовца на управление транспортными средствами. Водительское удостоверение он обязан сдать в местный отдел ГИБДД.

После вступления в законную силу решения суда оно будет направлено в Госавтоинспекцию для внесения соответствующей информации в федеральную информационную систему.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд