Офицер Росгвардии встретился с кадетами и рассказал о возможностях обучения в Пермском военном институте

В рамках визита в Губернаторскую кадетскую школу-интернат полиции офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Дмитрий Хохлов провел встречу с учащимися 10-11 классов, где поделился своим опытом обучения в Пермском военном институте войск национальной гвардии России.

В ходе беседы с кадетами полковник Хохлов рассказал о Перми, истории института и обновленной инфраструктуре учебного заведения. Особое внимание он уделил факультетам технического обеспечения и артиллерийского вооружения.

Полковник выразил уверенность, что для выпускников кадетской школы обучение в Пермском военном институте станет логичным продолжением выбранного пути. Он также подчеркнул, что специалисты территориального управления готовы предоставить методическую и консультационную поддержку всем желающим поступить в учебное заведение.

Офицер добавил, что результатом обучения в институте станет гарантированное трудоустройство в войска национальной гвардии и возможность прохождения службы в подразделениях территориального управления ведомства.

Встреча была призвана помочь будущим выпускникам принять осознанное решение относительно своего будущего образования и карьеры.

Фото: Росгвардия