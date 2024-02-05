Офицер спецподразделения Росгвардии обсудил с кузбасскими школьниками вопросы гражданственности и патриотизма

В Кемерове в школе №28 состоялся круглый стол «Патриоты России. Диалог поколений» при участии учеников 9-11 классов, юнармейцев, представителей фонда «Защитники Отечества», депутатов Законодательного собрания, ветеранов СВО, в том числе действующего офицера спецподразделения Росгвардии Андрея К.

Подполковник Андрей К. выступил спикером и рассказал детям о недопустимости подмены исторических фактов, а также поделился героическими событиями участников СВО, отметив доблесть и честь сотрудников и военнослужащих в защите нашей страны. В свою очередь, школьники активно задавали вопросы о воинской доблести, исторических предпосылках локальных военных конфликтов, боевой славе Отечества и нахождении на передовой.

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Как бы долго мы ни обсуждали, но уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России является основой, которой мы должны дорожить и беречь», - обратился к учащимся офицер Росгвардии подполковник Андрей К.

По итогам мероприятия принято решение опубликовать материалы круглого стола «Патриоты России. Диалог поколений» в средствах массовой информации, поделиться опытом работы с другими муниципалитетами Кемеровской области и продолжить активную работу по воспитанию патриотических качеств молодого поколения.

Фото: Росгвардия