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Патруль Росгвардии разыскал пропавшую несовершеннолетнюю девушку в Кузбассе

В Мариинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии - прапорщик Сергей Веригин и младшие сержанты Павел Савченко и Кирилл Вибе обнаружили разыскиваемую 17-летнюю местную жительницу.

Ранее к правоохранителям обратилась горожанка и сообщила о пропаже своей дочери, которая не вернулась в назначенное время домой. Информация с приметами разыскиваемой девушки была передана всем экипажам вневедомственной охраны.

В ходе проверки предполагаемого местонахождения подростка росгвардейцы обнаружили разыскиваемую на улице Ачинской. Пропавшая призналась, что ушла к другу в гости и не предупредила об этом мать.

Росгвардейцы сообщили о найденной девушке инициаторам розыска, после чего она вернулась домой.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
22/03/2024
Происшествия
Мариинск
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