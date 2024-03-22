Патруль Росгвардии разыскал пропавшую несовершеннолетнюю девушку в Кузбассе

В Мариинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии - прапорщик Сергей Веригин и младшие сержанты Павел Савченко и Кирилл Вибе обнаружили разыскиваемую 17-летнюю местную жительницу.

Ранее к правоохранителям обратилась горожанка и сообщила о пропаже своей дочери, которая не вернулась в назначенное время домой. Информация с приметами разыскиваемой девушки была передана всем экипажам вневедомственной охраны.

В ходе проверки предполагаемого местонахождения подростка росгвардейцы обнаружили разыскиваемую на улице Ачинской. Пропавшая призналась, что ушла к другу в гости и не предупредила об этом мать.

Росгвардейцы сообщили о найденной девушке инициаторам розыска, после чего она вернулась домой.

Фото: Росгвардия