По постановлению прокурора Ленинска-Кузнецкого женщина привлечена к административной ответственности за оскорбление

Прокуратура города Ленинска-Кузнецкого провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав.

Установлено, что в марте 2026 года 43-летняя гражданка через мессенджер направила заявительнице сообщение с оскорбительными выражениями, унижающими ее честь и достоинство. Причиной конфликта послужили бытовые вопросы, связанные с воспитанием общего для правонарушительницы и сожителя потерпевшей ребенка.

По постановлению прокурора города Ленинска-Кузнецкого суд привлек виновную к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области