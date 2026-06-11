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По постановлению прокурора Ленинска-Кузнецкого женщина привлечена к административной ответственности за оскорбление

Прокуратура города Ленинска-Кузнецкого провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав.

Установлено, что в марте 2026 года 43-летняя гражданка через мессенджер направила заявительнице сообщение с оскорбительными выражениями, унижающими ее честь и достоинство. Причиной конфликта послужили бытовые вопросы, связанные с воспитанием общего для правонарушительницы и сожителя потерпевшей ребенка.

По постановлению прокурора города Ленинска-Кузнецкого суд привлек виновную к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
11/06/2026
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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