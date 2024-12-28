С начала 2024 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку за рубеж более 169 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Статус государства, импортирующего преобладающий объем, сохраняет Китайская Народная Республика – порядка 92 тыс. т, что составляет 54% от общего объема экспортированного зерна с начала 2024 года. В номенклатуре отгрузок в Поднебесную состоят такие позиции как горох – 40,5 тыс. т, ячмень – 20,5 тыс. т, семена рапса для промышленной переработки – 7,1 тыс. т, пшеница – 6,9 тыс. т, овёс – 6,8 тыс. т, семена льна – 1,1 тыс. т, а также мука пшеничная – 8,6 тыс. т.

Следующий значимый импортер — Республика Беларусь, куда на сегодняшний день из Кузбасса отгружено 26,5 тыс. т семян рапса продовольственного.

Третье место по объему экспорта в течение 2024 года сохраняет Республика Казахстан – порядка 16 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки. Основные поставки пришлись на семена рапса для промышленной переработки (7,2 тыс. т), пшеницу (4,4 тыс. т), отруби пшеничные (4 тыс. т).

Кроме этого, экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны — Республики Кыргызстан и Азербайджан, Монголию и др.), что составило 21% от общего объема.

Стоит отметить, что в текущем году в сравнении с аналогичным периодом 2023 года в три раза вырос объем поставок зерна в Калининград, а именно семян рапса – 15,2 тыс. т и сои продовольственной – 3,4 тыс. т.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, должностными лицами ведомства отобраны пробы для проведения исследований в подведомственной Россельхознадзору аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». На основании подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров всех заявленных партий специалисты ведомства оформили и выдали 4 327 фитосанитарных сертификатов.