Под контролем Управления Россельхознадзора на территорию Кузбасса ввезено 84 тонны лука севка из Франции

С начало года в зону ответственности Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу ввезено 84 тонны посадочного материала (лук - севок) из Франции. Посадочный материал из Франции в Кузбасс ввозится впервые. Лук ввезен автомобильным транспортом, после прохождения таможенных процедур и карантинного фитосанитарного контроля 42 тонны остались в Кемеровской области будут реализованы для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах, а 42 тонны отправились в Красноярский и Приморский края.

Специалистами Управления проведен контроль данного посадочного материала на наличие (отсутствие) карантинных организмов для Российской Федерации, специалистами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены лабораторные исследования на наличие ГМО, проверены посадочные качества.

При проведении досмотров, карантинных объектов и ГМО в ввозимой подкарантинной продукции не выявлено, выдано 4 акта карантинного фитосанитарного контроля.