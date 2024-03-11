В феврале 2024 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 6,99 тыс. м3 и 180,46 тонн лесоматериала подготовленного для экспорта из Кузбасса, что выше на 23%, объема лесоматериалов, экспортированного в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной импортер лесоматериалов Китайская Народная Республика — 5816,4 м3и 180,6 тонны. Также пиломатериал вывозился в Республики: Таджикистан — 880 м3, Кыргызстан — 180 м3, Узбекистан – 110,119 м3, Казахстан -15,025 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора отобраны пробы лесопродукции для установления карантинного фитосанитарного состояния. Пробы исследованы в аккредитованной в области карантина растений лаборатории (Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдан 261 фитосанитарный сертификат.