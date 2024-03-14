Под контролем Управления Россельхознадзора в феврале 2024 года с территории Кузбасса экспортировано более 9,8 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

В феврале 2024 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса снизился практически в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 9,8 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главный импортер Республика Беларусь, в феврале отправлено 5,99 тыс. тонн семян рапса продовольственного.

Другой важный импортер - Китайская Народная Республика, куда экспорт составил 1,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Основные поставки пришлись на зерно овса – 0,53 тыс. т, муку пшеничную – 0,8 тыс. т, семена рапса продовольственного – 0,069 тыс. тонн.

Кроме этого экспорт осуществлялся и в другие страны.

Пшеничные отруби отправлены в Монголию 0,9 тыс. тонн, в Республику Казахстан — 0,67 тыс. тонн.

В Киргизию отправлено 0,480 тыс. тонн подкарантинной продукции, а именно: пшеницы – 0,42 тыс. т., муки пшеничной – 36 т., крупы манной — 0,024 тыс. тонн.

В Польшу экспортированы семена льна продовольственного -0,285 тыс. тонн.

В Республику Азербайджан отправлено 0,068 тыс. тонн муки пшеничной.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ).

По результатам лабораторных исследований подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 187 фитосанитарных сертификата.