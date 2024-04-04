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Подведены итоги регионального конкурса творческих работ «Кузбасс – нашим защитникам»

Конкурс состоялся в городе Кемерово, в рамках областного научно-образовательного форума «Научно-образовательная среда Кузбасса для детей и молодежи – 2024». Презентация выставочных локаций прошла в государственной научной библиотеке имени В. Д. Федорова.
На торжественном открытии выставки звучали детские стихи собственного сочинения о Родине, о защитниках Отечества. Здесь были представлены различные творческие работы: рисунки, аппликации, лепка из пластилина, объемные работы из картона. В отдельной экспозиции разместили рисунки детей участников СВО.
Представленная педагогами Тяжинского центра дополнительного образования в номинации «Свободная тема» работа «Мамины нежные руки тебя отпустили в полет…» удостоена Гран-при выставки. Коллектив авторов – Татьяна Васильевна Локтева, Вера Анатольевна Еремина, Светлана Михайловна Вылегжанина, Елена Юрьевна Булгина и Ольга Анатольевна Окунева.

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kuzbassnews.ru
04/04/2024
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