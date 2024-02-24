Показы спектакля «Прощай, Конферансье!» прошли в Тяжинском округе

Постановку по пьесе Григория Горина самодеятельные артисты Тяжинского народного театра «Лица» посвятили второй годовщине проведения специальной военной операции на Украине и участвующим в ней нашим солдатам.

На сцене Итатского ГДК при полном аншлаге прошел показ спектакля для школьников отдаленных деревень и жителей поселка. На малой сцене Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский при полном зрительном зале состоялся показ для студентов Тяжинского агропромышленного техникума.

Легкий жанр, юмористические диалоги, эстрадные и цирковые номера – казалось бы, нет ничего серьезного в этой будничной актерской жизни. Все изменилось с началом Великой Отечественной войны. Борьба с немецко-фашистскими захватчиками объединила всех. Представители мирного искусства при этом не остались в стороне.

Известный в Москве конферансье в составе концертной бригады ездил по линии фронта, чтобы поддерживать боевой дух красноармейцев. Но случилось так, что артисты попали в плен к врагам. Чтобы избежать концлагеря, руководитель аналогичной немецкой артистической команды, предложил выступать перед нацистами. Им приходится согласиться. Но это не означало, что советские артисты пополнили ряды предателей. Шанс проявить героизм не заставил себя ждать. Конферансье предстояло шутить в последний раз и совсем не ради увеселения фашистов.

Постановка народного театра «Лица», это дань памяти артистам, участникам фронтовых эстрадных бригад. Над ней ничто не властно – ни смерть, ни идеология, ни время. Благодаря памяти, всё наполняется жизнью и приходит к нам из прошлого, подобно тому, как конферансье продолжает дело предшественников эстрадного жанра, как выпущенные из клетки голуби возвращаются домой, как брошенный в зал мячик снова и снова возвращается на сцену.