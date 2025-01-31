Полувековой юбилей отметил Тяжинский агропромышленный техникум

В Доме культуры «Юбилейный» работников и ветеранов техникума поздравили с праздником председатель Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса Алексей Анатольевич Зеленин, министр образования Кузбасса Софья Юрьевна Балакирева, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

Работники и ветераны техникума были отмечены областными и муниципальными наградами. Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации, Почетный гражданин поселка Тяжинский, член Союза кузбасских писателей, Алексей Николаевич Ростовский награжден знаком «За гражданскую доблесть и патриотизм».

В далеком 1975 году начало действовать Тяжинское среднее сельское профессионально-техническое училище № 6. Пройдя большой путь от филиала Мариинского профтехучилища до самостоятельного учебного заведения, техникум стал важным звеном в региональной образовательной системе подготовки рабочих кадров для села.

В Тяжинском агропромышленном техникуме на первый курс ежегодно зачисляют более 130 студентов. Сегодня здесь овладевают профессиями и специальностями по восьми основным направлениям 453 студента. Кроме того, разработано более 70 дополнительных образовательных программ. Самыми популярными являются профессии водителя и тракториста. Ежегодно техникум выпускает более 160 водителей разных категорий.

На чемпионатах профмастерства студенты и преподаватели ТАПТ демонстрируют высокий уровень подготовки. Об этом свидетельствуют награды с чемпионата «Профессионалы» и специального трека «Навыки мудрых». Тяжинский агропромышленный техникум является активным участником федерального проекта «Демография».

С 2023 года в техникуме организована работа учебно-производственного комплекса по направлениям «Изготовление и реализация пищевых полуфабрикатов» и «Изделия из металла». Здесь налажен выпуск булочных и кулинарных изделий. Студенты также выполняют сварочные работы – ремонтируют и изготавливают изделия из металла. Это приносит учебному заведению доход. Во время производственной практики в сельскохозяйственных предприятиях ребята участвуют в севе и уборке зерновых культур.

Все это способствует развитию у студентов практических навыков и совершенствованию системы подготовки квалифицированных рабочих кадров. Проект «Вместе в профессию» помогает ребятам без основного школьного образования получить путевку в жизнь. В этом проекте участвуют 30 человек. В учебном заведении большое внимание уделяется воспитательной работе. Так студенческий волонтерский отряд «Доброе сердце» хорошо зарекомендовал себя в Тяжинском округе. Добровольцы оказывают помощь пожилым людям и семьям участников специальной военной операции.

За 50 лет в учебном заведении подготовили более 15 тысяч специалистов – трактористов, водителей, операторов машинного доения, плотников, каменщиков, сварщиков, мастеров сельхозпроизводства, поваров, соцработников, технологов, продавцов, экономистов. Некоторые из выпускников Тяжинского агропромышленного техникума сегодня работают в этом учебном заведении – преподают учебные дисциплины.

Выпускники ТАПТ не сидят без работы, трудятся в сельском хозяйстве, на предприятиях военно-промышленного комплекса города Кемерово, в строительных организациях далеко за пределами Кузбасса. Некоторые из вчерашних студентов организуют собственное производство, заключая социальный контракт по самозанятости. Многие ребята достойно несут службу в зоне специальной военной операции.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа