Поставки рыбы российского производства в Кузбасс

С января 2024 на предприятие Кемеровской области - Кузбасса из Приморского края (г. Владивосток) железнодорожным транспортом поступило 106 тонн рыбной продукции (минтай, навага, скумбрия, кальмар, терпуг мороженый) российского производства для реализации в пищу людям.

Разгрузка вагонов осуществлялась на станции Новокузнецк ул. Переездная 5, под надзором госветинспекторов отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбасса.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы № 2 с отметкой «Выпуск разрешен», лабораторными исследованиями в аккредитованных лабораториях, с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.