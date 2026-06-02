Представители Росгвардии приняли участие в открытии аллеи памяти погибших героев СВО

В областном центре сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу приняли участие в открытии аллеи памяти, посвященной погибшим участникам специальной военной операции.

Памятное мероприятие состоялось на территории храма святой блаженной Ксении Петербургской. Родственники, друзья и близкие невернувшихся бойцов высадили голубые ели и установили именные таблички в память о защитниках Отечества, отдавших жизнь при выполнении воинского долга.

Инициаторами создания аллеи стали семья психолога Ирины Килиной и неравнодушные жители областного центра. Ее сын Денис на протяжении года числился без вести пропавшим. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, он был посмертно награжден орденом Мужества.

Представители Росгвардии вместе с участниками мероприятия почтили память погибших военнослужащих и выразили слова поддержки их родным.

Как отметил один из участников памятного мероприятия, командир ОМОН «Оберег» Денис Б., аллея памяти стала символом благодарности землякам, проявившим мужество, стойкость и верность присяге. Каждое высаженное дерево будет напоминать жителям города о тех, кто ценой собственной жизни выполнил воинский долг и защитил интересы страны.

