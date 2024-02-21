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Представители Росгвардии провели информационную кампанию среди жителей Киселевска о возможности службы в войсках правопорядка

В Центре занятости населения Киселевска прошла ярмарка вакансий с участием представителей городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии.

Специалисты кадровой службы осветили всю информацию о возможностях трудоустройства в Росгвардию. Посетители мероприятия смогли получить сведения о социальных гарантиях, льготах, требованиях к кандидатам на службу, а также о размерах денежного довольствия и заработной платы.

Особое внимание было уделено информации о военной службе в Росгвардии по контракту. Росгвардейцы рассказали о возможности заключения контракта на срок от одного года и о перспективах прохождения службы в формируемых подразделениях войск национальной гвардии на территориях новых субъектов Российской Федерации.

Фото:  Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
21/02/2024
Общество
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